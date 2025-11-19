Canadiens' Sam Montembeault: Set to start Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Montembeault will start Thursday's home game against the Capitals.
Montembeault hasn't been particularly sharp in recent weeks, as he's gone 2-3-1 with a 3.75 GAA and .858 save percentage over his last seven appearances. However, he'll have a relatively favorable matchup against the Capitals, who are scoring just 2.79 goals per game this year, which is the ninth-worst mark in the league.
