Canadiens' Sam Montembeault: Starting in Vegas
By RotoWire Staff
• 1 min read
Montembeault will defend the road net against the Golden Knights on Friday, Renaud Lavoie of TVA Sports reports.
Montembeault has allowed 12 goals on 64 shots in his last four appearances while going 0-2-0 over that span. He has a 4-5-1 record with a 3.72 GAA and an .852 save percentage across 12 appearances this season. Vegas is tied for 13th in the league with 3.09 goals per game this campaign.
