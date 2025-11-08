Canadiens' Sam Montembeault: Tending twine Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Montembeault will start Saturday's home game against Utah, according to Renaud Lavoie of TVA Sports.
Montembeault is coming off a 38-save effort in a 5-4 shootout loss to Philadelphia on Tuesday. He has a 3-3-1 record this season while allowing 26 goals on 179 shots. Utah ranks ninth in the league with 3.36 goals per game this campaign.
