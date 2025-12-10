default-cbs-image
Pettersson (upper body) is doubtful for Thursday's game against Buffalo, per Ben Kuzma of Postmedia.

Pettersson has missed Vancouver's past two games due to the injury. He's still expected to join the Canucks on their five-game road trip, which will begin Sunday in New Jersey, even if he misses Thursday's match. Pettersson has eight goals and 22 points in 28 outings with Vancouver in 2025-26.

