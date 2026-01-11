Canucks' Elias Pettersson: Dropped to minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pettersson was assigned to AHL Abbotsford on Sunday.
The Canucks recalled Victor Mancini from the minors in a corresponding move. Pettersson has accounted for one goal, five assists, 21 shots on net, 42 blocked shots and 64 hits across 38 NHL outings this season.
