Canucks' Elias Pettersson: Heads to minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pettersson was sent to AHL Abbotsford on Wednesday.
Pettersson has two assists, eight PIM, 32 hits and 33 blocks in 24 outings with Vancouver this season. His reassignment brings the Canucks down to six healthy defensemen, so Vancouver might bring someone up before Friday's clash against Utah.
