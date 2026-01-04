Canucks' Elias Pettersson: Lights lamp in overtime loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pettersson scored a goal on four shots in Saturday's 3-2 overtime loss to the Bruins.
Pettersson has earned three points over five games since returning from an upper-body injury. The 27-year-old's tally tied the contest at 1-1 early in the second period. He's now at 10 goals, 25 points, 66 shots on net, 55 blocked shots, 32 hits and a minus-9 rating over 33 appearances this season. Barring a massive second half of the campaign, Pettersson looks likely to fall short of a point-per-game pace for the second year in a row.
