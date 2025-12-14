Canucks' Elias Pettersson: Moves to IR
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pettersson (upper body) was placed on injured reserve Sunday.
Vancouver activated Marco Rossi (lower body) from injured reserve in a corresponding move. Pettersson will miss his fourth straight game against New Jersey on Sunday, and it remains unclear when he will be ready to return. He has supplied eight goals, 22 points, 54 shots on net, 51 blocked shots and 28 hits through 28 appearances this season.
