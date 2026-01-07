default-cbs-image
Pettersson scored a goal on three shots and went minus-2 in Tuesday's 5-3 loss to the Sabres.

Pettersson has three goals and an assist over his last five games. The consistency is a positive sign, but the first-line center has the potential to be more explosive on offense. He's up to 11 goals, 26 points, 69 shots on net, 56 blocked shots, 32 hits and a minus-11 rating through 34 appearances.

