Canucks' Elias Pettersson: Won't return Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Pettersson (upper body) will miss Sunday's game against New Jersey, per Thomas Drance of The Athletic.
Pettersson hasn't been in the lineup since Dec. 5. He has eight goals and 22 points in 28 outings in 2025-26. David Kampf is projected to serve in a top-six role Sunday, but Kampf might shift to the third line once Pettersson is ready to return.
