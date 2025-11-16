Canucks' Filip Hronek: Expected to play
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hronek (concussion) is slated to play against Tampa Bay on Sunday, per Patrick Johnston of the Vancouver Province.
Hronek appears to be fine after being pulled from Friday's 4-3 overtime loss to Carolina by a concussion spotter. He has compiled nine assists, 21 shots on net, 29 blocked shots and 39 hits across 19 appearances this season.
