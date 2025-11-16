default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Hronek (concussion) is slated to play against Tampa Bay on Sunday, per Patrick Johnston of the Vancouver Province.

Hronek appears to be fine after being pulled from Friday's 4-3 overtime loss to Carolina by a concussion spotter. He has compiled nine assists, 21 shots on net, 29 blocked shots and 39 hits across 19 appearances this season.

More News