Tolopilo (personal) was given non-roster status Monday.

In a corresponding move, Vancouver recalled Jiri Patera from AHL Abbotsford under emergency conditions. It's unclear when Tolopilo will be available to return to the lineup. With Thatcher Demko (lower body) unavailable as well, Patera will probably be Kevin Lankinen's backup in Tuesday's road game against Colorado.

