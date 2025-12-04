Canucks' Pierre-Olivier Joseph: Misses practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Joseph (flu) missed practice Thursday, Jeff Paterson of CanucksArmy.com reports.
Joseph should be considered questionable ahead of Friday's tilt in Utah. The 26-year-old blueliner has one assist in 11 games this season. The Canucks recalled defenseman Elias Pettersson from AHL Abbotsford on Thursday, in case Joseph is unable to play.
