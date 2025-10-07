Canucks' Pierre-Olivier Joseph: Shifts to IR
By RotoWire Staff
• 1 min read
Joseph (undisclosed) was moved to injured reserve Tuesday.
Joseph is retroactive to Sept. 30, meaning he can be activated whenever he is ready to return. Still, it's unclear when he will receive clearance to play. The Canucks recalled Victor Mancini from AHL Abbotsford on Tuesday to replace Joseph on the roster.
More News
-
Canucks' Pierre-Olivier Joseph: Dealing with minor injury•
-
Canucks' Pierre-Olivier Joseph: Recovered from injury•
-
Canucks' Pierre-Olivier Joseph: Signs with Vancouver•
-
Pierre-Olivier Joseph: Not getting qualifying offer•
-
Penguins' Pierre-Olivier Joseph: Ruled out for regular-season finale•
-
Penguins' Pierre-Olivier Joseph: Completes individual skate•