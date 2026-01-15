Capitals' Justin Sourdif: Ruled out Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sourdif (upper body) will not play Thursday versus San Jose and is still considered day-to-day, according to Sammi Silber of The Hockey News.
Sourdif will miss is second straight contest. The 23-year-old center is having a fine rookie campaign with nine goals, 10 assists, a plus-15 rating and 55 hits over 45 appearances. Sourdif is questionable for Saturday's game versus Florida.
More News
-
Capitals' Justin Sourdif: Won't suit up against Montreal•
-
Capitals' Justin Sourdif: Hurt in Nashville•
-
Capitals' Justin Sourdif: Pots goal in Friday's win•
-
Capitals' Justin Sourdif: Erupts for first career hat trick•
-
Capitals' Justin Sourdif: Two helpers in loss•
-
Capitals' Justin Sourdif: Tickles twine twice in win•