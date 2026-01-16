default-cbs-image
Sourdif (upper body) has been ruled out of Saturday's home tilt versus Florida, per Tarik El-Bashir of Monumental Sports Network on Friday.

Sourdif practiced Friday, albeit in a non-contact jersey, so he is getting close to a return.. He had six goals and 10 points in seven games prior to his injury, giving the 23-year-old rookie nine goals and 19 points with a plus-15 rating across 45 games. He could return as early as Monday in Colorado.

