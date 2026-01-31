default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Fehervary (personal) won't play against Carolina on Saturday.

Fehervary will miss at least one game for personal reasons. He has earned three goals, 16 assists, 58 shots on net, 115 blocked shots and 63 hits across 55 appearances this season. Dylan McIlrath will replace Fehervary in Saturday's lineup.

More News