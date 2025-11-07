Ducks' Beckett Sennecke: Supplies pair of helpers
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sennecke logged two assists, including one on the power play, in Thursday's 7-5 win over the Stars.
This was his second multi-point effort over the last three games. Sennecke's offense cooled off in late October, but he's warming up again. Through 13 NHL appearances, the 19-year-old is at nine points, 23 shots on net, 13 hits and a minus-1 rating while seeing consistent second-line usage.
