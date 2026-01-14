Ducks' Cutter Gauthier: Sitting out Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gauthier (illness) won't play Tuesday versus the Stars.
Gauthier joins Leo Carlsson (lower body) and Troy Terry (upper body) among the Ducks' injured forwards. The 21-year-old Gauthier's absence is a bit of a surprise after he logged 15:03 of ice time against the Sabres in Anaheim's last game.
