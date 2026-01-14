default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Gauthier (illness) won't play Tuesday versus the Stars.

Gauthier joins Leo Carlsson (lower body) and Troy Terry (upper body) among the Ducks' injured forwards. The 21-year-old Gauthier's absence is a bit of a surprise after he logged 15:03 of ice time against the Sabres in Anaheim's last game.

More News