Middleton scored a shorthanded goal on two shots, added two hits and logged 10 PIM in Thursday's 6-2 loss to the Golden Knights.
This was Middleton's first point as a Flame. The 30-year-old defenseman, acquired in a July trade that sent Blake Coleman and Olli Maatta to Minnesota, is serving as a veteran shutdown defenseman for a young team. Over seven games, Middleton has added nine shots on net, 14 hits, 14 PIM, 11 blocked shots and a minus-4 rating. He won't add much offense, but his physical play could still be useful in banger leagues.