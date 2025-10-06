default-cbs-image
Pospisil (undisclosed) was placed on injured reserve Monday.

Pospisil won't be available for Opening Night against Edmonton on Wednesday, but he is eligible to be removed from the IR list as early as Thursday versus Vancouver. However, an exact timeline for his return is unclear. Pospisil registered four goals, 25 points, 114 shots on net, 301 hits and 84 PIM across 81 regular-season outings in 2024-25.

