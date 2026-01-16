default-cbs-image
Sharangovich scored a power-play goal on two shots, added an assist and logged two PIM in Thursday's 3-1 win over the Blackhawks.

Sharangovich made sure the Blackhawks' 1-0 lead didn't last long, answering Nick Foligno's goal just 36 seconds later. This ended a six-game goal drought for Sharangovich. The 27-year-old has seven points over his last 10 outings, and he's up to nine goals, 18 points, 78 shots on net and a minus-12 rating over 43 appearances.

