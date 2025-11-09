Flyers' Christian Dvorak: Three assists in last two games
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dvorak picked up two assists in a 3-2 overtime loss to the Senators on Saturday.
Dvorak has three assists in his last two games. He has nine points, including six assists, in 15 games this season. That puts Dvorak on a career pace (49 points). His previous best season came in Arizona in 2019-20 when he delivered 38 points (18 goals, 20 assists) in 70 regular-season games.
