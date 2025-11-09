default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Dvorak picked up two assists in a 3-2 overtime loss to the Senators on Saturday.

Dvorak has three assists in his last two games. He has nine points, including six assists, in 15 games this season. That puts Dvorak on a career pace (49 points). His previous best season came in Arizona in 2019-20 when he delivered 38 points (18 goals, 20 assists) in 70 regular-season games.

More News