Drysdale (undisclosed) was placed on injured reserve Friday, per the NHL media site.

Drysdale was injured Tuesday when he was elbowed by the Ducks' Ross Johnston. Drysdale has three goals and 18 points across 41 appearances this season. Noah Juulsen replaced Drysdale on the blue line Thursday and will remain in the lineup this weekend versus Tampa Bay. Drysdale could return as early as Wednesday in Buffalo.