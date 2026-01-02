default-cbs-image
McNabb (upper body) is considered week-to-week, SinBin Vegas reports Friday.

McNabb sustained the injury during Wednesday's 4-2 loss to Nashville. He has two goals, three points, 18 PIM, 63 hits and 98 blocks in 38 appearances in 2025-26. Jaycob Megna was summoned from AHL Henderson on Thursday and should play regularly during McNabb's absence.

