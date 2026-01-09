Golden Knights' Carl Lindbom: Recalled from AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Lindbom was called up from AHL Henderson on Friday.
Lindbom was recalled as Carter Hart suffered a lower-body injury in the opening frame Thursday versus Columbus and did not return. It is expected that Lindbom will back up Akira Schmid in the interim. Lindbom was 1-4-2 with a 3.14 GAA and a .870 save percentage across seven NHL starts this season.
