Golden Knights' Carter Hart: Deemed week-to-week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hart (lower body) is week-to-week, per SinBin Vegas on Saturday.
Hart won't be an option for Saturday's home matchup against St. Louis, and it's unclear when he will be ready to return to the lineup. He has a 5-3-3 record this season with a 3.28 GAA and an .871 save percentage across 12 appearances. Akira Schmid and Carl Lindbom will handle the goaltending duties for the Golden Knights until Hart or Adin Hill (lower body) receives the green light to return.
