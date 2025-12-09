Golden Knights' Carter Hart: Defending crease Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hart will guard the road goal against the Islanders on Tuesday, Andrew Gross of Newsday reports.
Hart is coming off a 22-save performance in Sunday's 3-2 overtime win over the Rangers. He has a 2-0-0 record this season while allowing only five goals on 53 shots. The Islanders sit 21st in the league with 2.87 goals per game this campaign.
