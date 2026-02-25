default-cbs-image
Hart (lower body) was transferred to long-term injured reserve on Tuesday, per PuckPedia.

Hart's move to LTIR created the cap flexibility necessary to activate Brayden McNabb (upper body). Hart's status hasn't been updated since he landed on injured reserve Jan. 15. Adin Hill and Akira Schmid will handle the goaltending for Vegas while Hart remains out.

