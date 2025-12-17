default-cbs-image
Hart is expected to start at home against New Jersey on Wednesday, per Danny Webster of the Las Vegas Review-Journal.

Hart stopped 28 of 30 shots en route to a 3-2 win over Columbus in his last start Saturday. He's improved to 3-0-1 with a 2.61 GAA and a .901 save percentage across four outings this season. The Devils rank 23rd in goals per game with 2.88.

