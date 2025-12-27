Golden Knights' Dylan Coghlan: Sent to AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coghlan was loaned to AHL Henderson on Saturday, according to the NHL media site.
Coghlan was recalled Tuesday. He has yet to play a game at the NHL level this season, as he was scratched in all five games. Coghlan had five goals and six assists in 23 AHL contests before his recall.
