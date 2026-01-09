Golden Knights' Dylan Coghlan: Up from minors
By RotoWire Staff
• 1 min read
Coghlan was summoned from AHL Henderson on Thursday.
Coghlan has five goals and 16 points in 28 outings with Henderson in 2025-26. Jaycob Megna was sent to the minors in a corresponding move, so Coghlan is projected make his NHL season debut Thursday versus Columbus.
