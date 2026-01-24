Golden Knights' Jakub Demek: Resumes playing in AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Demek (undisclosed) was loaned to AHL Henderson on Jan. 5.
Demek started the 2025-26 campaign on Vegas' injured non-roster list, but he has resumed playing at the AHL level. He hasn't earned a point in two minor-league outings while posting five shots on goal and a minus-4 rating.
