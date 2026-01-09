Golden Knights' Jaycob Megna: Reassigned Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Megna was sent down to AHL Henderson on Thursday.
The Golden Knights are swapping out Megna for Dylan Coghlan, who was called up in a corresponding move. Megna had a minus-5 rating, five hits and one blocked shot over three appearances during this stint with Vegas.
