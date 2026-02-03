default-cbs-image
Rondbjerg (undisclosed) was deemed week-to-week by head coach Bruce Cassidy on Tuesday, per Jesse Granger of The Athletic.

After picking up the injury in Sunday's 4-3 loss to the Ducks, Rondbjerg's first update following his move to injured reserve didn't confirm or deny his immediate status. Because of his status on IR, he already won't play for the Golden Knights prior to the 2026 Olympic break, and his status to play for Denmark is up in the air. The 26-year-old winger has an assist across four games for Vegas this season.

