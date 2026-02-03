Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Considered week-to-week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rondbjerg (undisclosed) was deemed week-to-week by head coach Bruce Cassidy on Tuesday, per Jesse Granger of The Athletic.
After picking up the injury in Sunday's 4-3 loss to the Ducks, Rondbjerg's first update following his move to injured reserve didn't confirm or deny his immediate status. Because of his status on IR, he already won't play for the Golden Knights prior to the 2026 Olympic break, and his status to play for Denmark is up in the air. The 26-year-old winger has an assist across four games for Vegas this season.
More News
-
Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Surfaces on IR•
-
Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Sustains apparent injury Sunday•
-
Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Nabs helper in NHL season debut•
-
Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Summoned from AHL•
-
Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Nets two goals in Henderson's win•
-
Golden Knights' Jonas Rondbjerg: On waivers for AHL assignment•