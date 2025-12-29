default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Rondbjerg scored twice in AHL Henderson's 6-3 win over Coachella Valley on Sunday.

Rondbjerg picked up his first multi-goal game of the season. He's yet to receive and NHL call-up in 2025-26, which has helped him stay on pace for a career-best year in the AHL. He's produced nine goals, 17 points and a plus-10 rating across 27 appearances, which has him on track to top the 30-point mark for the first time.

More News