Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Nets two goals in Henderson's win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rondbjerg scored twice in AHL Henderson's 6-3 win over Coachella Valley on Sunday.
Rondbjerg picked up his first multi-goal game of the season. He's yet to receive and NHL call-up in 2025-26, which has helped him stay on pace for a career-best year in the AHL. He's produced nine goals, 17 points and a plus-10 rating across 27 appearances, which has him on track to top the 30-point mark for the first time.
