default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Rondbjerg was placed on waivers by the Golden Knights, Renaud Lavoie of TVA Sports reports Sunday.

Rondbjerg is likely to report to AHL Henderson, assuming he clears waivers. The 26-year-old has spent most of the last five seasons with the Silver Knights; last season he had 11 goals and 15 assists in 53 games played.

More News