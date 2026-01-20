Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Summoned from AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rondbjerg was recalled from AHL Henderson on Tuesday.
Rondbjerg has 12 goals and 23 points in 35 minor-league appearances this season. He will accompany the Golden Knights on the team's upcoming four-game road trip, which begins against Boston on Thursday.
