Golden Knights' Jonas Rondbjerg: Sustains apparent injury Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Rondbjerg exited Sunday's game against the Ducks due to an apparent injury and didn't return, Hannah Kirkell of Vegas Hockey Now reports.
Rondbjerg took a hard hit late in the second period of Sunday's matchup and remained in the locker room for the final frame. Head coach Bruce Cassidy didn't provide many details about the injury after the matchup but said that it "didn't look good." Rondbjerg was slated to play for Denmark during the Olympics, and it's not yet clear whether his ailment will impact his availability.
