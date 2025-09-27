Golden Knights' Lukas Cormier: Hits waiver wire
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cormier was put on waivers Saturday, Jesse Granger of The Athletic reports.
Cormier contributed nine assists in 19 regular-season outings for AHL Henderson in 2024-25. If he clears waivers, he will report back to Vegas' top minor-league affiliate.
