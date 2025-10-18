default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Hanifin (undisclosed) will miss Saturday's clash against Calgary.

Hanifin is termed as day-to-day, but he hasn't resumed skating yet, so his return probably isn't imminent. He hasn't played since Vegas' 6-5 shootout loss to LA on Oct. 8 because of the injury. Ben Hutton is expected to remain in the lineup while Hanifin is on the shelf.

More News