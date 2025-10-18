Golden Knights' Noah Hanifin: Hasn't resumed skating
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hanifin (undisclosed) will miss Saturday's clash against Calgary.
Hanifin is termed as day-to-day, but he hasn't resumed skating yet, so his return probably isn't imminent. He hasn't played since Vegas' 6-5 shootout loss to LA on Oct. 8 because of the injury. Ben Hutton is expected to remain in the lineup while Hanifin is on the shelf.
