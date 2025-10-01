default-cbs-image
Dorofeyev (lower body) isn't available for Wednesday's preseason game against Colorado, per Danny Webster of the Las Vegas Review-Journal.

Dorofeyev had 35 goals and 52 points across 82 regular-season appearances in 2024-25. As long as he's healthy, the 24-year-old is likely to start the season in a middle-six capacity.

