Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Not an option Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dorofeyev (lower body) isn't available for Wednesday's preseason game against Colorado, per Danny Webster of the Las Vegas Review-Journal.
Dorofeyev had 35 goals and 52 points across 82 regular-season appearances in 2024-25. As long as he's healthy, the 24-year-old is likely to start the season in a middle-six capacity.
More News
-
Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Making progress in recovery•
-
Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Ruled out Friday•
-
Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Sustains LBI in preseason play•
-
Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Expected to play•
-
Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Traveling with team•
-
Golden Knights' Pavel Dorofeyev: Will miss Game 2•