Golden Knights' Tanner Laczynski: Returns to AHL
By RotoWire Staff
• 1 min read
Laczynski was reassigned to AHL Henderson on Wednesday, per Danny Webster of the Las Vegas Review-Journal.
Laczynski was called up Tuesday, but he ended up being returned to the minors before making his NHL season debut. He has four goals and 13 points in 13 outings with Henderson this year.
