Golden Knights' Tanner Laczynski: Scores twice for Henderson
By RotoWire Staff
• 1 min read
Laczynski scored two goals in AHL Henderson's 4-3 win over Colorado on Sunday.
Laczynski has three goals and six assists during a six-game point streak for the Silver Knights. He's up to 11 goals and 29 points, as well as a plus-19 rating, through 29 appearances this season. Laczynski is on a career-best pace in the AHL and could push for 60 points if he avoids slumps the rest of the way.
