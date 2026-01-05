default-cbs-image
Laczynski scored two goals in AHL Henderson's 4-3 win over Colorado on Sunday.

Laczynski has three goals and six assists during a six-game point streak for the Silver Knights. He's up to 11 goals and 29 points, as well as a plus-19 rating, through 29 appearances this season. Laczynski is on a career-best pace in the AHL and could push for 60 points if he avoids slumps the rest of the way.

