Golden Knights' William Karlsson: Is week-to-week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Karlsson (lower body) is week-to-week, the team announced Thursday.
Karlsson has four goals and seven points in 14 appearances this season. Braeden Bowman was summoned from AHL Henderson on Wednesday and might play regularly during Karlsson's absence.
