Karlsson (lower body) won't play against Florida on Monday, according to SinBin Vegas.

Karlsson will miss at least one game after getting hurt in Saturday's 4-3 overtime loss to Anaheim. However, it's unclear when he will be ready to return. Karlsson has earned four goals, seven points, 30 shots on net and 13 blocked shots through 14 appearances this season. With Karlsson unavailable to play versus the Panthers, Brett Howden will occupy the third-line center role in Monday's lineup.

