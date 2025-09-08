Grigori Denisenko: Bound for Russia
By RotoWire Staff
• 1 min read
Denisenko signed a one-year contract with AK Bars Kazan (KHL) on Tuesday.
Denisenko logged just one NHL game last year in which he generated five hits and two PIM in 8:27 of ice time. While the door likely remains open, the 25-year-old winger's stint in the NHL was far from productive -- he failed to score a goal in 33 outings -- so he may be hard-pressed to earn another opportunity.
