Hurricanes' Charles-Alexis Legault: Dropped to AHL
By RotoWire Staff
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Legault was assigned to AHL Chicago on Monday.
Legault was a healthy scratch in Carolina's 3-0 playoff win over Philadelphia on Saturday in Game 1 of Round 2. His demotion to the minors makes him an option for AHL Chicago's postseason matchup against Texas on Tuesday.
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