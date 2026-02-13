Hurricanes' Frederik Andersen: Beaten three times Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen stopped 23 of 26 shots in Denmark's 3-1 loss to Germany in the 2026 Olympics on Thursday.
Andersen was beaten once in the first period and twice more in the second. Things won't get easier for the Hurricanes' netminder since Denmark's next game is scheduled for Saturday against Team USA.
More News
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Starting against Germany•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Struggles late in OT loss•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Slated to start Saturday•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Falls short in shootout•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Set to face Chicago•
-
Hurricanes' Frederik Andersen: Posts strong outing Saturday•