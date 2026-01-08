Andersen will start Thursday's home game against the Ducks, Chip Alexander of The Raleigh News & Observer reports.

Andersen has seen limited playing time this season, but he's gone winless over nine starts since early November. During that time, he's gone 0-7-2 with a 3.85 GAA and .840 save percentage. The Ducks are scoring 3.28 goals per game this year, which ranks eighth in the NHL.