Hurricanes' Frederik Andersen: Between pipes Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen will start Thursday's home game against the Ducks, Chip Alexander of The Raleigh News & Observer reports.
Andersen has seen limited playing time this season, but he's gone winless over nine starts since early November. During that time, he's gone 0-7-2 with a 3.85 GAA and .840 save percentage. The Ducks are scoring 3.28 goals per game this year, which ranks eighth in the NHL.
